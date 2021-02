Eliminer le PSG et garder Messi, le Barça attaque !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone est à la croisée des chemins puisque le club catalan change de président, tout en jouant son avenir en Ligue des champions contre le PSG où l'on annonce la possible venue de Lionel Messi.

Le mois de mars va être chaud du côté de Barcelone, et pas seulement parce que la météo s’annonce déjà estivale en Catalogne. En effet, le 7 mars prochain, les socios du Barça vont devoir élire le nouveau président du club, la succession de Josep Maria Bartomeu s’annonçant redoutable avec une situation sportive et surtout financière explosive. Alors que ce dimanche alors lieu le premier des trois débats entre les trois candidats au poste de patron du FC Barcelone, Joan Laporta a déjà lancé sa campagne. et pour l’ancien président du Barça, favori pour retrouver sa place, il faut être ambitieux et même très ambitieux. Dans une conférence de presse, il a clairement annoncé la couleur concernant la Ligue des champions, où les Blaugrana sont en fâcheuse posture face au Paris Saint-Germain, mais également dans le dossier Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat et n’a pas prolongé.

Le Barça veut éliminer le PSG et garder Messi

Pour Joan Laporta, les deux dossiers sont presque liés. « Je veux que nous soyons en mesure de gagner dans toutes les compétitions quand je vais devenir président et Ronald Koeman va tout faire pour motiver les joueurs », a prévenu celui qui devrait être élu trois jours seulement avant le match retour contre le PSG en match retour de Ligue des champions. Concernant Lionel Messi, le candidat à la présidence pense que la situation peut encore changer concerner le sextuple Ballon d’Or. « Nous devons lui redonner le sourire, il a déjà commencé à le faire, mais il doit sourire davantage. Il est important que Lionel Messi se sente aimé au Barça et qu’il qui nous aide à créer une équipe pour les dix ou quinze prochaines années », a lancé Joan Laporta.