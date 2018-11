Esp : Les haters n’y connaissent rien, Benzema en mode clash

Dans : Liga, Foot Europeen.

Double buteur contre le Viktoria Plzen (0-5) mercredi en Ligue des Champions, Karim Benzema a atteint une barre symbolique au Real Madrid.

L’attaquant français totalise désormais 201 buts avec les Merengue ! Et devient ainsi le septième joueur de l’histoire du club à réaliser cette performance. Une statistique qui ne laisse pas l’ancien Lyonnais indifférent. « Je suis très fier, c'est beaucoup de travail et de sacrifices, s’est réjoui Benzema. Cela me donne de la confiance pour continuer à marquer. » L’occasion pour KB9 de répondre à ses nombreux détracteurs qui, selon lui, ne sont pas suffisamment connaisseurs.

« Chaque saison c'est pareil. Les gens ne comprennent pas mon jeu, je joue pour les gens qui s'y connaissent vraiment en football, pour marquer l'histoire et être performant au plus haut niveau, s’est-il défendu. Je suis là pour marquer et aider mes coéquipiers. Les critiques ne m'affectent pas, j'ai 30 ans, j'ai des enfants... C'est comme ça au Real, c'est toujours la même chose. »

La définition de l’attaquant moderne

« Quand je vais sur le terrain, je ne veux pas seulement mettre des buts. Je veux donner des passes décisives, jouer... Tout ce que fait un attaquant, a résumé le Madrilène. Un avant-centre doit savoir jouer au foot, pas seulement marquer. » Rappelons qu’avec 59 unités, Benzema est quand même le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la C1. Des statistiques plus que correctes.