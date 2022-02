Esp : Le Real neutralisé avant d’affronter le PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pas de but entre Villarreal et le Real Madrid (0-0) qui s’affrontaient lors de la 24e journée de Liga. Malmenés en première période, et même sauvés par le poteau de Courtois, les Merengue ont pourtant bien réagi après la mi-temps. Mais face à Gareth Bale et Vinicius Junior, le gardien Geronimo Rulli a été impérial. Puis chanceux lorsque la barre a repoussé le lob de Jovic dans le temps additionnel, juste avant le sauvetage de Serge Aurier sur sa ligne !

Toujours privé des Français Ferland Mendy et Karim Benzema, le Real, leader avec quatre points d’avance sur le FC Séville, a globalement déçu avant son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain mardi.