Esp : Le Real Madrid quitte Santiago-Bernabeu pour finir la saison

Dans : Liga.

Le président du Real Madrid a annoncé lundi soir que les Merengue joueraient au Stade Alfredo di Stefano les derniers matchs à domicile de la saison.

Le championnat 2019-2020 va reprendre en Espagne, même si pour l’instant ce sera à huis clos. Et du côté du Real Madrid, Florentino Perez a fait savoir que les ultimes matchs à domicile de Zinedine Zidane et de son équipe se dérouleront au stade Alfredo Di Stefano, l’habituelle enceinte de la réserve du Real Madrid. Car depuis l’arrêt de la Liga, imposé par l’épidémie de coronavirus qui a lourdement frappé l’Espagne, les travaux du stade Santiago-Bernabeu ont continué et l’enceinte habituelle du Real Madrid ne peut accueillir des matchs de football actuellement. Alors, le club de la capitale n’a pas hésité au moment de choisir le stade qui sera le théâtre ses ultimes match à domicile d'une saison qui restera malheureusement dans toutes les mémoires.

Florentino Perez a expliqué tout cela dans un long courrier adressé aux supporters du Real Madrid. Le président des Merengue en a profité pour remercier les joueurs, entraîneurs, dirigeants et salariés du club qui ont accepté une baisse des salaires durant cette période délicate, tout comme les milliers d’abonnés madrilènes qui ont déjà fait savoir qu’ils renonçaient à demander un dédommagement pour les matchs manqués à Santiago-Bernabeu cette saison. Cependant, le Real Madrid proposera tout de même une compensation à ses plus fidèles supporters en attendant des jours meilleurs.