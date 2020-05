Esp : Le Real Madrid exige 30% de baisse des salaires !

Dans : Liga.

Conscient que la fête était finie pendant au moins un an sur le plan économique, le Real Madrid souhaite signer un accord avec ses footballeurs.

Le Real Madrid a beau être l’un des clubs les plus riches de la planète football, si ce n'est le plus riche, il ne pourra pas échapper aux effets énormes de la crise liée à l’épidémie de coronavirus. Alors, après un premier accord pour une baisse partielle de salaire durant ce mois d’avril, les Merengue veulent cette fois trouver une solution sur la durée. Car avec une masse salariale estimée à 283ME, soit un tiers de son budget, et face à une chute drastique des recettes, Florentino Perez ne peut pas se contenter d’un accord négocié mois par mois et de plus en plus compliqué à obtenir. Mais si l’on en croit AS, le président du Real Madrid a bien l’intention de régler durablement ce problème et de manière plutôt brutale.

En effet, le club espagnol vise tout simplement une baisse de 30% des salaires sur la totalité de la saison 2020-2021, que ce soit pour les joueurs, mais également pour Zinedine Zidane et son staff, ainsi que pour les dirigeants du Real Madrid. Seuls les plus petits salaires échapperaient à ce régime drastique, qui au final doit permettre aux Merengue d’économiser 100ME sur la seule saison prochaine. Pour l’instant, tout cela relève encore du projet, mais l’idée de voir Santiago-Bernabeu vide pendant de longs mois, et pourquoi pas pendant toute la saison, oblige le Real Madrid à rapidement obtenir le soutien des joueurs dans ce plan d’économie. Bon courage aux négociateurs.