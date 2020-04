Esp : Le Real Madrid et ses F1 n'évitent pas la crise

Dans : Liga.

Comme le FC Barcelone, le Real Madrid a annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord afin de baisser les salaires des joueurs pour pouvoir payer à 100% les autres salariés.

Après de longues négociations, et une semaine après le Barça, le Real Madrid se devait de passer à l’action sur le plan budgétaire afin que les salariés les moins bien payés puissent toucher la totalité des salaires. Car même si les Merengue roulent sur l’or, la puissance de la crise liée à l’épidémie de coronavirus emporte toutes les certitudes sur son passage. Dans un communiqué, le Real Madrid a donc dévoilé les grandes lignes de son plan économique imposé par cette situation tragique.

« Les joueurs et les entraîneurs des équipes premières de football et de basket du Real Madrid, menés par leurs capitaines, avec les principaux dirigeants des différents départements du club, ont accepté de réduire volontairement leur salaire pour cette année entre 10 et 20 %, en fonction des circonstances qui peuvent affecter la clôture de la saison sportive actuelle 2019-2020. Cette décision, prise par les joueurs, les entraîneurs et les employés, évite des mesures traumatisantes qui affectent le reste des travailleurs, tout en contribuant aux objectifs économiques de l'entité compte tenu de la baisse de revenus qu'elle subit ces derniers mois en raison de la suspension des compétitions et de la paralysie d'une grande partie de ses activités commerciales. Le Comité d'Entreprise du club soutient fermement cette décision, qu'il considère comme responsable et exemplaire », indique le Real Madrid.