Esp : Le Real Madrid dopé par les arbitres ? Hermel écoeuré

Dans : Liga.

Le Real Madrid a arraché la victoire face à l'Atalanta (0-1), après avoir joué à 11 contre 10 pendant presque toute la rencontre. Certains accusent les arbitres d'aider les Merengue.

Entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini a tenté de ne pas exploser au moment de commenter la défaite de son équipe face au Real Madrid. Car l’entraîneur italien estime que l’arbitre a tué la rencontre en expulsant rapidement Remo Freuler suite à une faute sur Ferland Mendy. Pour Gasperini, tout cela est une honte pour le football. « Le match a clairement été gâché par un épisode excessif (…) Il y a la tentation de retirer toutes formes de contacts et ceci est un suicide pour le football. Je ne vais rien dire, car l'UEFA va me suspendre, mais ceci est un suicide pour le football. On ne peut pas avoir des arbitres qui ne distinguent pas une faute d'un contact », a lancé le coach de l’Atalanta. Des propos qui ont reçu de l’écho en Espagne, et notamment à Barcelone, on l’on répète depuis des années que le Real Madrid bénéficie systématique de la mansuétude des arbitres, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions.

De quoi énerver Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC. « Il y a un truc qui m’énerve, mais qui m’énerve vraiment. C’est qu’à chaque fois qu’il y a une décision arbitrale logique, qui est favorable au Real Madrid, il y a toujours un débat. Le Real de Zidane gagne trois fois la Ligue des champions de suite, jamais personne n’a fait cela, il y a des débats sur l’arbitrage. Contre l’Atalanta, Mendy joue bien le coup, mais le rouge est logique (…) Imagine que la faute soit commise par un défenseur du Real Madrid et qu’il n’y ait pas un rouge, et là ça aurait été un énorme scandale », a lancé le journaliste visiblement irrité par les propos de Gian Piero Gasperini, et surtout par le fait que cette petite musique d’un Real Madrid chouchou des arbitres se diffuse de plus en plus.