Esp : Le Real Madrid champion d'Espagne pour la 34e fois !

Dans : Liga.

Le Championnat d'Espagne a rendu son verdict ce jeudi soir après la 37e journée et une victoire du Real Madrid avec un doublé de Karim Benzema.

Mis en vente par erreur la nuit dernière par la boutique en ligne du Real Madrid, le maillot floqué du numéro 34, célébrant le 34e titre de champion d’Espagne peut désormais être fièrement porté par les supporters des Merengue. En effet, grâce à sa victoire ce mercredi soir face à Villarreal (2-1), avec un doublé de Karim Benzema, la formation entraînée par Zinedine Zidane ne peut plus être rattrapée par le FC Barcelone alors qu’il reste encore une journée de championnat à jouer.

De son côté, malgré un nouveau but de Lionel Messi, le Barça a été battu par Osasuna (1-2) et confirme sa petite forme. Au classement, après cette 37e journée, le Real Madrid est donc couronné champion d’Espagne, tandis que le FC Barcelone, l’Atlético Madrid et le FC Séville accompagneront le Real Madrid en Ligue des champions. En bas du cassement, l’Espanyol et Majorque sont eux d’ores et déjà relégués.