Esp : Le Real Madrid est une équipe fragile, Fred Hermel se met à flipper !

Ce mardi soir, le Real Madrid affronte l’Ajax Amsterdam en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un rendez-vous appréhendé avec beaucoup de crainte à Madrid, où l’équipe de Santiago Solari reste sur deux défaites face au FC Barcelone. Et pour Fred Hermel, correspondant de RMC Sport à Madrid, il y a de quoi être inquiet pour cette équipe devenue fragile au fil des semaines, et qui pourrait bien avoir une mauvaise surprise ce mardi aux alentours de 23 heures après la rencontre au Santiago Bernabeu.

« Le Real Madrid n’a plus que la Ligue des Champions comme objectif cette saison car en Liga et en Coupe du Roy, ils n’ont plus rien à jouer. Et clairement, les joueurs ne sont pas rassurés avant ce match retour face à l’Ajax (ce mardi à Madrid). Il y a un discours de facade, mais il commence à y avoir quelques brèches dans l’unité du vestiaire. Le Real est maintenant une équipe fragile, qui a un cruel problème d’efficacité offensive… Modric dit qu’il est bien, mais on sent le poids des années, Kroos est méconnaissable, c’est inquiétant. Et puis devant, il y a des problèmes de création donc Benzema redescend et il n’y a plus personne en attaque. Bref, cette équipe n’est pas rassurante et Solari sait déjà qu’il va se faire virer à la fin de la saison » a confié le journaliste, inquiet comme rarement pour ce Real Madrid qui ne fait plus peur à grand monde.