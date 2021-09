Esp : Le nouveau coach du Barça choisi à contrecœur

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté sur le banc du FC Barcelone, l’entraîneur Ronald Koeman semble se diriger vers un licenciement quasi inévitable. Alors que l’équipe se prépare à affronter Levante dimanche en Liga, la direction a bien avancé sur le choix du probable futur coach.

Si la presse espagnole parle d’un ultimatum lancé à Ronald Koeman, il semble clair que les jours de l’entraîneur en Catalogne sont comptés. Les résultats et le jeu pratiqués depuis le début de la saison sont largement insuffisants. Et pire encore, le Néerlandais et son président Joan Laporta n’hésitent pas à s’envoyer des piques à travers les médias. Autant dire que malgré les millions à dépenser en indemnités, le FC Barcelone trouvera les fonds pour changer d’entraîneur. La seule véritable interrogation concerne plutôt l’identité du successeur de Ronald Koeman.

Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, dont certaines plus ou moins crédibles. On a effectivement du mal à imaginer Oscar Garcia passer du Stade de Reims, 15e de Ligue 1 après 7 journée, au prestigieux Barça. Idem pour le Français Thierry Henry qui n’a pas connu beaucoup de réussite pendant ses expériences à l’AS Monaco et au CF Montréal. A priori, la tendance évoquée par Marca et Mundo Deportivo a plus de chances d’aboutir puisque les deux médias placent Xavi en pole position.

Laporta préfère Martinez

L’actuel coach d’Al Sadd au Qatar n’avait pourtant pas les faveurs de Joan Laporta en raison de son manque d’expérience pour une situation aussi compliquée. Mais d’autres paramètres comme son aura auprès des joueurs et supporters, ou sa connaissance de la maison blaugrana, feraient pencher la balance de son côté. A noter que la décision n’est pas définitive puisque le président n’écarterait pas Roberto Martinez. Selon les informations de Goal, un premier contact a même eu lieu entre le Barça et le sélectionneur de la Belgique, plus expérimenté que Xavi.