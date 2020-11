Esp : Le fisc réclame 23ME, le Barça n'a pas d'argent pour payer !

Dans : Liga.

Preuve s'il en était que les finances du FC Barcelone sont dans le rouge, les dirigeants du Barça ont fait savoir au fisc espagnol qu'ils ne pouvaient pas régler une ardoise de 23ME.

Entre le FC Barcelone et les services fiscaux rien n’est simple, et cela depuis plusieurs années. Mais ce mardi, El Confidencial annonce que le club catalan a bien du mal à faire face à une nouvelle décision du fisc espagnol, qui lui réclame 23ME, soit 9ME pour des impôts qui n’ont pas été perçus à la source entre janvier 2012 et juin 2015, plus une amende de 14ME pour ce non-paiement jugé volontaire. Cette ardoise de 23ME a été notifié au FC Barcelone juste avant l’été par le tribunal administratif en charge de ces dossiers. Mais le média espagnol affirme que les dirigeants du Barça ont rapidement fait savoir au fisc, et à un tribunal d’appel, qu’ils étaient dans l’impossibilité de payer cette somme, compte tenu de la crise financière traversée par les clubs de football en raison de l’épidémie de coronavirus.

Si les autorités ont accordé un délai de paiement au FC Barcelone, le tribunal a toutefois exigé du Barça que des garanties lui soient donnés afin que ces 23ME lui seront payés. La formation catalane ne pouvant pas verser d'argent, alors le fisc a obtenu que différents biens du club soient mis dans la balance pour s'assurer que l'argent ne s'envolera pas. On ne sait si le contrat de Lionel Messi ou d'Antoine Griezmann a été mise dans la balance...