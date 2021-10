Esp : Le Barça répond à Dani Alves et fait une annonce

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat, Dani Alves a proposé ses services au FC Barcelone à la surprise générale il y a quelques jours.

« Si le FC Barcelone pense avoir besoin de moi, il n’a qu’à m’appeler » a lancé Dani Alves, 38 ans, libre depuis son départ de Sao Paulo. Encore très récemment appelé en sélection du Brésil, l’ex-défenseur droit du FC Séville et de Barcelone se voit déjà rebondir au sein du club catalan, en grande difficulté actuellement. Mais qu’en pense l’entraîneur actuellement en poste, à savoir Ronald Koeman ? A la veille de la réception du Dynamo Kiev en Ligue des Champions, le Néerlandais a botté en touche comme il sait si bien le faire, affirmant que ce n’était pas à lui de répondre à ce genre de rumeurs concernant le mercato.

La prolongation d'Ansu Fati en bonne voie

« Je ne sais rien de cette question. Personne du club ne m'a parlé de cette possibilité et je n'aime pas répondre » a lancé Ronald Koeman, qui a néanmoins accepté d’évoquer un sujet en rapport avec le mercato, il s’agit de la prolongation d’Ansu Fati. Quelques jours après avoir fait signer un nouveau contrat à Pedri, le Barça est en passe de prolonger le contrat d’un autre de ses cracks avec Ansu Fati, qui va parapher un nouveau bail jusqu’en 2027. « ll est vrai que les positions du club et d’Ansu Fati sont proches. C'est une nouvelle très importante. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités. Il est l'un de ceux qui devraient marquer l'avenir de ce club » a lancé Ronald Koeman, bien plus bavard lorsqu’il s’agit de parler d’Ansu Fati que de Dani Alves. Il faut dire que l’un représente bien plus l’avenir du FC Barcelone que l’autre, raison pour laquelle il semble improbable de voir le Barça faire appel à Dani Alves. Mais il ne s’agira pas du premier come-back inattendu dans l’histoire du football…