Esp : Le Barça privé d'Ansu Fati pour 4 mois !

Dans : Liga.

Blessé samedi en Liga, Ansu Fati a été opéré ce lundi et le jeune international espagnol du FC Barcelone sera absent quatre mois.

Dans un communiqué, le Barça a annoncé qu'Ansu Fati, touché au genou, était passé comme prévu dans les mains d'un chirurgien et que l'opération s'était bien passée. « Le numéro « 22 » du FC Barcelone Ansu Fati s'est fait opérer avec succès d'une rupture du ménisque gauche lundi, par le Docteur Ramon Cugat. La durée de son absence est estimée à environ 4 mois. Ansu Fati est sorti sur blessure à la pause du match entre le Barça et le Betis (5-2). Taclé par Mandi sur le premier pénalty obtenu par les Catalans, il a dû céder sa place à Lionel Messi Messi. Cette saison, il a joué 10 matches (7 en Liga et 3 en Ligue des Champions), soit 596 minutes. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Malgré son jeune âge, Ansu Fati compte déjà 43 matches sous le maillot blaugrana. Auteur de 13 buts (11 en Liga et 2 en Ligue des Champions) et 3 passes décisives, il a battu de nombreux records de précocité. », précise, et rappelle, le FC Barcelone au sujet de l'attaquant international espagnol.