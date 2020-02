Esp : Le Barça prêt à sacrifier Griezmann, pas pour Neymar

Dans : Liga.

En plus d’un joker médical pour la fin de saison, le FC Barcelone espère l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale l’été prochain. Et le club catalan serait prêt à sacrifier Antoine Griezmann pour parvenir à ses fins.

Confronté aux longues absences de Luis Suarez et du Français Ousmane Dembélé, le FC Barcelone attend la réponse de la Liga. En effet, les Blaugrana ont demandé l’autorisation de recruter un joker médical en Espagne. La principale piste menait au Brésilien Willian José, mais l’attaquant de la Real Sociedad aurait finalement disparu des plans du Barça. La raison ? Le champion d’Espagne n’a plus qu’une seule place d’extracommunautaire, celle réservée à la priorité de l’été prochain. On parle toujours de Lautaro Martinez (22 ans), l’avant-centre de l’Inter Milan que Barcelone considère comme le successeur idéal de Suarez.

Reste à savoir si le Barça parviendra à arracher l’Argentin dont la clause libératoire atteindra les 111 M€ l’été prochain, et que l’on annonce dans le viseur du Real Madrid. D’après Tuttosport, le club catalan aurait une longueur d’avance après plusieurs rendez-vous avec l’entourage de Lautaro Martinez, à qui la direction aurait promis un salaire identique à celui d’Antoine Griezmann. En parlant de l’international tricolore arrivé l'été dernier, le FCB serait prêt à le sacrifier en l’envoyant à l’Inter Milan. C’est dire à quel point le Barça serait déterminé à recruter le compatriote de Lionel Messi, qu’il faut absolument convaincre de prolonger son contrat…