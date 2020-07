Esp : Le Barça attendra, Xavi prolonge au Qatar

Très régulièrement cité comme possible futur entraîneur du FC Barcelone, Xavi a prolongé ce dimanche après-midi en faveur du club qatari d’Al-Saad.

Le FC Barcelone attendra. Cité comme le possible futur coach du Barça à l’horizon 2021, l’ancien milieu de terrain espagnol a prolongé son contrat en faveur d’Al-Saad, au Qatar. « Je suis heureux de continuer à faire partie de ce grand club une année supplémentaire. On continuera de travailler avec le plus d'implication et de motivation possibles pour rendre la confiance qui nous a été accordée » a indiqué Xavi, désormais sous contrat avec Al-Saad jusqu’en juin 2021.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z