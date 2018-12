Esp : La réponse très classe du Real Madrid à Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

Lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport en ce début de semaine, Cristiano Ronaldo avait surpris en critiquant certains de ses anciens partenaires du Real Madrid.

« A la Juve, nous sommes une équipe, ailleurs il y en a toujours un qui se sent plus fort que les autres. Ici, ils sont humbles. C’est très différent de Madrid. Ici, c’est plus une famille » avait notamment lâché le Portugais. Des propos qui ne sont évidemment pas passés inaperçus du côté de la capitale espagnole. Présent en conférence de presse avant le match contre le CSKA Moscou en Ligue des Champions, l’entraîneur merengue Santiago Solari a répondu (avec classe) à CR7.

« L’humilité est la vertu des grands. Le vestiaire du Real Madrid est composé de joueurs grands et humbles. Il porte toutes les valeurs du sport, c’est pour cela qu’il a tant gagné. Avec tout le respect pour Cristiano, il est l’un des nôtres pour toujours. Il fait partie de l’histoire du Real Madrid. Ses sentiments lui appartiennent » a expliqué l’entraîneur du champion d'Europe en titre. Une réponse pleine de classe qui devrait être saluée par l’ensemble des supporters madrilènes. Lesquels l’ont d’ailleurs assez mauvaise après les critiques de Cristiano Ronaldo à l’égard de son ancienne équipe.