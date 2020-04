Dans un communiqué, Manchester City a annoncé ce lundi après-midi que la maman de Pep Guardiola était décédée après avoir été touchée par le coronavirus. Agée de 82 ans, Dolores Sala Carrio s'est éteinte à Manresa, dans la région de Barcelone, où elle vivait.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .