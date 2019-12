Esp : La blessure mystique de Benzema enflamme l'Espagne !

Dans : Liga.

Depuis le 13 janvier 2019, Karim Benzema joue avec un énorme bandage sur la main, recouvrant en intégralité son auriculaire.

Ce doigt de la main droite de l’attaquant du Real Madrid avait tout simplement été fracturé, mais le club merengue n’avait jamais donné beaucoup d’importance à cette blessure, en la traitant en toute discrétion. Pour de nombreux supporters et observateurs, l’affaire était d’ailleurs classée mais au cours des dernières heures, une photo de Karim Benzema à Dubaï avec la footballeuse du FC Barcelone Kehira Hamraoui a relancé les débats et a enflammé les réseaux sociaux.

Il faut dire que sur ce cliché pris à Dubaï, on peut apercevoir que l’auriculaire de Karim Benzema est encore dans un sale état. En effet, on peut clairement voir une très grosse bosse sur le doigt du joueur madrilène. Le fait que cela n’ait pas été publiquement signalé par le Real Madrid pose question et soulève de nombreuses interrogations en Espagne, comme le rapporte El Confidencial. Au cours de l’année écoulée, Karim Benzema a par ailleurs consulté à plusieurs reprises un spécialiste aux Etats-Unis. Mais bien que voyant l’apparence du doigt de Karim Benzema, ce médecin n’a visiblement trouvé aucune solution pour améliorer la situation, d’où l’utilisation permanente d’un bandage pour le joueur en match. Heureusement pour le Real Madrid, ce bandage ne semble pas trop gêner Karim Benzema puisque l’apparition de celui-ci a coïncidé avec sa meilleure période dans la capitale espagnole…