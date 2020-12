Esp : Kroos laisse son frère tailler Messi, le Barça ne va pas aimer

Dans : Liga.

Dans un podcast qu’il partage avec son frère Felix, le milieu du Real Madrid Toni Kroos a laissé son frère contester la nomination de Lionel Messi pour le trophée The Best. Autant dire que cela n’a pas échappé à la presse espagnole.

De l’autre côté des Pyrénées, il n’en faut pas beaucoup pour lancer une polémique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Une déclaration maladroite ou un petit tacle peuvent suffire pour provoquer un véritable scandale. Ces derniers jours par exemple, les propos de Ronald Koeman ont beaucoup fait parler. Il faut dire que l’entraîneur du Barça a accusé les Merengue et leur capitaine Sergio Ramos, non sanctionné d’un penalty malgré une main jugée évidente contre Eibar (1-3 pour le Real) dimanche, de bénéficier d’un arbitrage favorable. Mais dans le camp madrilène aussi, des petites piques sont régulièrement envoyées.

La dernière en date vient de Toni Kroos, ou plus précisément de son frère Felix avec qu’il partage un podcast, et qu’il a laissé s’exprimer sans langue de bois sur la nomination du Barcelonais Lionel Messi pour le trophée FIFA du meilleur joueur de l’année. « Robert Lewandowski le mérite, absolument, a estimé le proche du milieu allemand. Mais selon moi, Lionel Messi ne fait pas partie des trois meilleurs, je pense qu'il n'a pas été bon cette année. » Bien sûr, Felix Kroos n’est pas le seul à le penser dans la mesure où l’Argentin lui-même n’est pas satisfait des résultats de son équipe. Mais venant d’un membre de l’entourage d’un Merengue, ces propos prennent forcément plus d’ampleur.