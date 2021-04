Esp : Koundé pour remplacer Varane, vive la France !

Dans : Liga.

En cas de départ de Raphaël Varane, le Real Madrid songe sérieusement à Jules Koundé, brillant avec Séville. Les Madrilènes seraient même prêts à intégrer Isco et Mariano pour faire baisser le prix du transfert.

Le Real Madrid s'apprête à vivre une intersaison décisive pour son avenir. Au-delà de l'intérêt pour les stars de demain que sont Kylian Mbappé et Erling Haaland, le géant espagnol doit déjà s'intéresser à ses propres joueurs potentiellement sur le départ. Sergio Ramos, au club depuis 2005, sera en fin de contrat à la fin de la saison, et malgré la volonté du club de conserver son capitaine, les deux parties n'ont pour l'heure pas réussi à se mettre d'accord. Pour anticiper une éventuelle tuile, le Real a quasiment bouclé la signature de David Alaba, qui arrivera libre du Bayern Munich. Mais Sergio Ramos n'est pas le seul défenseur qui pourrait quitter Madrid. Raphaël Varane, lié avec la Casa Blanca jusqu'en 2022, n'a pas prolongé et pourrait être tenté par un nouveau challenge. Le PSG, mais surtout Manchester United et Chelsea sont très intéressés par la venue du Français, dont la valeur est estimée à 60 millions d'euros. Pour le remplacer, Zinédine Zidane a déjà une idée bien précise. Et encore une fois, il s'agit d'un joueur tricolore...

Koundé successeur désigné de Varane

D'après les informations du site espagnol TodoFichajes, le Real Madrid a fait de Jules Koundé sa priorité. Si le nom de Pau Torres (Villarreal) a un temps été évoqué, l'ancien bordelais tient désormais la corde. Excellent avec le FC Séville avec lequel il a disputé 29 matchs de Liga cette saison, l'international espoir français est considéré par Zinédine Zidane comme le successeur idéal de Raphaël Varane. Également courtisé par United et City, le joueur de 22 ans dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Pour faire baisser ce montant, Florentino Pérez serait prêt à sacrifier deux éléments qui intéressent le club andalou. Mariano Diaz, l'ancien attaquant de l'OL, et surtout Isco, en perte de vitesse depuis quelques saisons à Madrid. Très performant avec Séville et réclamé par certains observateurs en équipe de France, Jules Koundé bénéficierait grâce à un transfert au Real d'une bien plus grande visibilité aux yeux de Didier Deschamps.