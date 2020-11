Esp : Karim Benzema visé par une attaque écoeurante

Dans : Liga.

En 2020 certains pensent que tout est bon pour nourrir le buzz et surtout quand cela vise une personne aussi populaire que Karim Benzema. Et le joueur du Real Madrid a été ciblé par un message nauséabond.

Comme si les récent événements ne suffisaient pas à tendre l’ambiance en France, certains « spécialistes » du buzz se font un malin plaisir d’essayer de mettre de l’huile sur le feu, et surtout en y associant des personnalités. Karim Benzema est donc la « cible » idéale de ces agitateurs professionnels. Damien Rieu, proche du Rassemblement National, est un pro de du clash numérique et ce week-end il a fait un parallèle entre Karim Benzema et des terroristes islamistes, tout cela en se basant sur une photo du joueur français du Real Madrid le doigt levé dans la salle de fitness du club espagnol. « Je crois que Benzema veut nous faire passer un message », lance, via Twitter, le polémiste, qui publie des photos de terroristes qui font le même geste du doigt.

Cette sortie n’est pas restée sans réponse. Et si KB9 n’a pas pris la peine de riposter à Damien Rieu afin de ne pas lui donner de l’ampleur, Karim Djaziri, très proche de Karim Benzema dont il a été l’agent, a déjà prévenu que cette histoire n’en restera pas là : « Toi Damien Rieu je ne crois pas, je suis sûr que tu vas encore recevoir une assignation de Benzema, mais ce le cadet de tes soucis car tu feras payer les autres pour les âneries pour lesquelles tu seras condamné ! ». De quoi forcément relancer l’initiateur de cette histoire, lequel est revenu sur l’affaire de la sextape. Mission accomplie pour Damien Rieu, et tant pis si pour cela il faut salir des gens.