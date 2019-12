Esp : Karim Benzema seul, le Real Madrid prêt à un coup XXL

Dans : Liga.

Muet lors des deux derniers matchs du Real Madrid, Karim Benzema a démontré qu'hélas sans lui les Merengue n'avaient pas de véritable force de frappe offensive. Le mercato pourrait régler ce bug.

Zinedine Zidane a beau avoir dit après le nul des Merengue à Bernabeu contre Bilbao qu’il n’envisageait pas la signature d’un buteur supplémentaire au mercato, il semble que du côté de Florentino Perez on ne soit pas tout à fait du même avis que Zizou. Selon Paula Serrano, il est désormais évident que le Real Madrid n’est pas en mesure d’aller au bout de ses ambitions en Liga et en Ligue des champions si Karim Benzema ne reçoit pas un peu d’aide. Car sans l’ancien lyonnais, l’attaquant madrilène semble clairement manquer d’un finisseur, et KB9 doit avoir rapidement du soutien. Vinicius Junior, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Eden Hazard et Luka Jovic ne semblent pas pouvoir assumer ce rôle, il faut donc recruter.

Jovic contre Werner et du cash ?

Et pour le journaliste de Don Balon, les dirigeants du Real Madrid ont une petite idée en tête pour le mercato d’hiver. Il s’agirait tout simplement d’échanger, sous forme de prêt ou de transferts définitif, Luka Jovic avec Timo Werner, l’attaquant vedette du RB Leipzig. Parti l’été dernier de Francfort pour 60ME, l’attaquant serbe ne répond pas du tout aux attentes madrilènes, et il pourrait être inclus dans un deal, Timo Werner, ayant un bon de sortie autour de 80ME, alors que son contrat a été prolongé en août dernier jusqu’en 2023 avec Leipzig. Reste tout de même que le club allemand joue sur les deux tableaux, Bundesliga et Ligue des champions, et n'a aucune raison de perturber son équilibre.