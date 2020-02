Esp : Karim Benzema prêt à lâcher le Real Madrid ?

Dans : Liga.

Dans l’attente d’une énorme revalorisation salariale, Karim Benzema tente de convaincre le Real Madrid. Quitte à menacer la Maison Blanche d’un possible départ en Angleterre.

Que le Paris Saint-Germain se rassure, les rumeurs les plus folles de la presse espagnole peuvent aussi concerner les formations locales. A commencer par le Real Madrid que l’on annonce en désaccord avec Karim Benzema. Alors que le Français a toujours juré fidélité à la Maison Blanche, « le plus grand club au monde » à ses yeux, le média Don Balon décrit le début d’un conflit entre les deux parties. En effet, l’attaquant de 32 ans, après 10 années passées dans la capitale ibérique, réclamerait une récompense à la hauteur de son nouveau statut. On ne parle plus d’un simple passeur pour Cristiano Ronaldo, mais bien du buteur numéro 1 des Merengue.

Mais pour le moment, Benzema étant sous contrat jusqu’en 2022, le président Florentino Pérez refuserait de lui accorder un nouveau bail avec la revalorisation demandée. Du coup, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais menacerait ses dirigeants d’un départ à Manchester United l’été prochain. Les Red Devils, eux, seraient prêts à lui offrir un salaire annuel de 14 M€, contre les 10 M€ qu’il perçoit actuellement. Même si MU était déjà intéressé avant sa signature en 2009, l’information semble assez improbable compte tenu de l’attachement de Benzema pour le Real et des difficultés mancuniennes.