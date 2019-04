Esp : Karim Benzema est métamorphosé, Hermel s'enflamme

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur de 30 buts depuis le début de la saison, Karim Benzema est indiscutablement l’atout offensif n°1 du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Et l’international français a de nouveau assumé ce statut ce week-end, en réalisant un triplé face à l’Athletic Bilbao au Santiago Bernabeu (3-0). Plus tueur que la saison dernière, l’international français surprend tout le monde. A commencer par son entraîneur Zinedine Zidane, comme l’a expliqué Fred Hermel sur RMC.

« Il étonne même Zinedine Zidane. J’ai posé la question à Zidane après la conférence de presse et il m’a dit 'je ne savais même pas qu’il était si fort de la tête'. C'est dire si l’absence de Cristiano Ronaldo a transformé Benzema. Il est dans une forme incroyable » a expliqué le correspondant de la radio en Espagne, qui a toujours défendu Karim Benzema, y compris dans des moments plus compliqués pour l’ancien Lyonnais. Et qui n’est pas surpris de le voir désormais en patron incontesté du Real Madrid.