Esp : Jose Antonio Reyes s'est tué dans un accident de la route

Agé de 35 ans, Jose Antonio Reyes s'est tué dans un accident de la route ont annoncé ce samedi les autorités espagnoles. Défenseur notamment du FC Séville, d'Arsenal, du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, avec qui il a joué le Mondial en 2006, Jose Antonio Reyes évoluait depuis janvier dernier en Liga 2 sous le maillot de l'Extremadura UD. De nombreux témoignages affluent depuis cette triste annonce, Thierry Henry, coéquipier de l'Espagnol à Arsenal, se disant dévasté la mort de celui qu'il considérait comme « un superbe coéquipier et un être humain exceptionnel ».

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI