Esp : Joao Felix veut manger à la table de Mbappé et d’Haaland

La semaine dernière, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont marqué les esprits durant les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Auteur d’un triplé retentissant avec le PSG contre Barcelone, l’international tricolore a fait la Une du monde entier. Le lendemain, c’est l’attaquant du Borussia Dortmund qui lui volait la vedette avec un doublé sur la pelouse du FC Séville. De toute évidence, Mbappé et Haaland s’imposent comme les deux grandes stars de demain, appelés à succéder à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi. Mais un autre jeune phénomène aimerait s’inviter à leur table, il s’agit d’un certain Joao Felix, qui sera bien sûr très attendu ce mercredi à l’occasion du choc entre l’Atlético de Madrid et Chelsea.

« Cristiano et Messi ont atteint un niveau que personne d’autre n’a atteint donc j’espère pouvoir y arriver un jour. Mbappé et Haaland sont en bonne position pour y parvenir donc si je me mets à leur niveau, ce sera bien pour moi. Quand vous voyez des joueurs ayant le même âge, vous voulez faire pareil. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes capable de le faire vous aussi. Mbappé et Haaland sont davantage des buteurs. Mbappé, c’est un peu comme Cristiano. Il part des ailes pour repiquer au centre. Moi je joue plus en retrait qu’eux, un peu comme un second attaquant. J’aimerais pouvoir jouer un jour avec eux. Et j’espère qu’ils aimeraient jouer avec moi aussi » a lâché le joyau portugais dans Le Telegraph, qui réalise une saison incroyable au même titre que Mbappé et Haaland.