Esp : Javier Tebas menace, le Barça coincé au mercato !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone risque d’avoir une marge de manœuvre très réduite lors de ce mercato estival.

De retour à la présidence du Barça, Joan Laporta a hérité d’une situation financière dramatique. S’il comptait replacer le club au sommet de l’Europe, une place oubliée depuis 2015, la tâche s’annonce difficile. Le Barça croule sous les dettes. Le contexte n’est vraiment pas idéal au moment des négociations avec Lionel Messi. Barcelone a bouclé les arrivées de deux joueurs libres, Sergio Aguero et Memphis Depay. Faute de pouvoir faire mieux ? La porte à un départ ne semble même pas fermée pour Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé. Le président de la Liga, Javier Tebas, prévient : le Barça doit vendre cet été s’il conserve la Pulga. En Espagne, la masse salariale ne doit pas dépasser plus de 70% des revenus du club, alors que celle du FC Barcelone atteint les 110%.

« Si Barcelone veut prolonger un joueur qui lui coûte 25 millions d’euros par saison, il doit obtenir - via des transferts ou une réduction de salaire - 100 millions. Les règles de contrôle économique de la Liga, approuvées par les clubs il y a sept ans, ils établissent des règles que Barcelone connaît. Malheureusement, le club part d'une situation d'endettement de 350 millions cette saison, soit plus de la moitié du total du football espagnol. Cela le pénalise, car les contrats actuels dépassent le seuil accordé par la Liga. Par conséquent ils doivent baisser considérablement les salaires ou générer des revenus grâce aux ventes de joueurs. Ils savent que s'ils ne réduisent pas les coûts et ne vendent pas, ils ne peuvent acheter personne », a insisté Javier Tebas lors de l’émission El Transitor sur Onda Cero. Le Barça devra faire des concessions lors des prochaines semaines. Certains clubs européens ne devraient pas se gêner pour piocher dans l’effectif catalan.