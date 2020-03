Esp : Intellectuel du foot, Benzema reçoit un énorme hommage

Dans : Liga.

Avec 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Karim Benzema réalise encore une saison de très haute volée au Real Madrid.

S’il ne fait pas toujours l’unanimité chez les supporters du Real Madrid, l’international tricolore est sans conteste l’un des joueurs les plus appréciés au sein du vestiaire madrilène. Chez ses coéquipiers, notamment les plus jeunes, on apprécie la mentalité de Karim Benzema. Interrogé par FourFourTwo, Vinicius Junior a notamment rendu un vibrant hommage à l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais. Le jeune Brésilien a notamment salué l’intelligence de Karim Benzema, toujours de bon conseil avec les plus jeunes afin de faciliter leur intégration dans un club aussi difficile et exigeant que le Real Madrid.

« Karim Benzema est le partenaire qui m’a le plus aidé. Il m’a accompagné dès le premier jour, me donnant des conseils pour prendre les meilleures décisions. Et à chaque fois que nous jouons ensemble, il me dit d’être relâché et concentré à la fois. Lors d’un derby contre l’Atlético, après avoir perdu un ballon qui s’était terminé en but (de Griezmann, suite à une action polémique), il m’avait dit d’échanger nos positions afin que je touche moins le ballon et que je puisse me reconcentrer. Et ça avait fonctionné. Karim pense dix secondes avant tout le monde. Il a de l’expérience et c’est un privilège de jouer à ses côtés » a expliqué Vinicius, lequel parvient petit à petit à s’imposer comme un joueur important aux yeux de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Vraisemblablement, Karim Benzema n’y est pas pour rien.