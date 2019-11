Esp : Il galère à Barcelone, Griezmann le vit bien

Dans : Liga.

Recruté par Barcelone en provenance de l’Atlético de Madrid pour 120 ME au mercato estival, Antoine Griezmann peine à s’acclimater à sa nouvelle équipe.

L’international français est loin de faire l’unanimité en Catalogne. Une situation difficile à vivre pour celui qui était la star et le leader technique de l’Atlético de Madrid. Mais dans une interview accordée à TF1, le taulier de l’Equipe de France s’est voulu relativement optimiste. En effet, le natif de Mâcon estime que grâce à un travail acharné, il parviendra certainement à renverser la tendance et à s’imposer aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez à Barcelone.

« Je suis fier de là où je suis et voilà il n'y a que le travail qui va payer. Prendre confiance en moi et ça ira tout seul. Ce n'était pas l'endroit le plus facile. C'est une nouvelle équipe, un nouveau club, une nouvelle tactique, un nouveau positionnement. Mais, voilà, il faut travailler. Mes obectifs en 2020 ? Être un joueur important en club, avoir plus de minutes, plus de buts, plus de passes décisives, se qualifier en Ligue des champions, être en haut en championnat. Etre prêt pour la sélection en mars et être prêt pour l'Euro aussi » a confié Antoine Griezmann, qui espère que 2020 sera l’année de son explosion au FC Barcelone, après des débuts très compliqués au sein de la formation d’Ernesto Valverde.