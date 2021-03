Esp : Hazard meilleur que Ronaldo, il balance les dossiers

Dans : Liga.

John Obi Mikel, ancien partenaire d'Eden Hazard à Chelsea, a révélé que le Belge s'estimait au niveau de Cristiano Ronaldo.

Depuis son arrivée à Madrid pour plus de 100 millions d'euros, Eden Hazard est considéré comme l'un des plus gros flops de l'histoire des mercato. Plus encore que ses performances sur le terrain, ce sont ses blessures à répétition qui lui gâchent la vie. La dernière en date pourrait même lui faire manquer l'Euro avec la Belgique. Recruté par le Real pour assumer la succession de Cristiano Ronaldo, le Belge ne s'estimait apparemment pas forcément inférieur au quintuple ballon d'Or. En effet, au cours d'un entretien pour The Athletic, Jonh Obi Mikel, ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea a balancé quelques dossiers.

« J'ai toujours dit que l'un des joueurs qui était le plus doué, qui avait tout - rythme, puissance, habileté, technique - était Eden Hazard. Il était juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ce n'était que s'il le voulait. Il était si bon. Il le disait lui-même parfois: 'Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une planète différente, mais je pense que je peux me rapprocher de Ronaldo ou peut-être même mieux.' Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche » a raconté le milieu de terrain.

Un problème de motivation

Mais si Eden Hazard est un joueur exceptionnel, l'ancienne star du LOSC est loin d'être un bourreau de travail. « Mais il n'était pas dévoué au jeu, il ne s'entraînait pas bien. Parce qu'il était si bon, personne ne disait rien. Il arrivait le samedi, on gagnait le match et il était l'homme du match. Mais le lundi et le mardi, il était à l'entraînement et c'était comme s'il n'était pas là. Il marchait. Tout le monde criait pendant les matchs d'entraînement et il ne faisait rien de tout cela. Mais vous avez vu à quel point il était bon » a enchaîné l'international nigérian, aujourd'hui à Stoke City. À l'image de Neymar, Eden Hazard reste un attaquant bourré de talent mais dont le manque de rigueur et l'hygiène de vie l'ont probablement empêché d'exploiter son plein potentiel. Tout le contraire d'un certain Cristiano Ronaldo...