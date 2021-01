Esp : Griezmann soldat de Messi, le Barça adore

Dans : Liga.

Titulaire mercredi soir lors de la victoire du FC Barcelone à Bilbao, dans un match en retard de Liga, Antoine Griezmann a redonné le sourire à ceux qui s'inquiétaient.

Antoine Griezmann avait pris la foudre le week-end dernier, lorsque Ronald Koeman a décidé de lui préférer Martin Braithwate. Pour de nombreux observateurs, le signal envoyé par l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone, l’attaquant français n’était qu’un second choix. De quoi alerter dans la mesure où Antoine Griezmann n’a pas signé au Barça pour se contenter de dix minutes de jeu de temps en temps. Mais mercredi soir, pour le match en retard de Liga contre l’Athlétic Bilbao, le champion du monde était titulaire, et s’il ne pas marqué, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid a rendu une copie qui a fait le bonheur des si critiques journalistes de Barcelone. Comme l’explique Toni Frieros, qui travaille pour Sport, Antoine Griezmann semble avoir décidé de son rôle de porteur d’eau de Lionel Messi et dans ce rôle il est parfait.

Revenant sur la prestation du champion du monde, le journaliste barcelonais se réjouit de ce changement. « Griezmann a été un ouvrier et un bon assistant pour Lionel Messi (...) On ne peut pas reprocher à Griezmann de ne pas travailler, en particulier dans les tâches défensives, d'être le premier au pressing et de descendre pour essayer de gêner les contrat. Un travail discret, mais efficace et que le staff apprécie (...) Griezman a fait preuve de très bonne prédisposition, excellent travail également en mobilité, aidant toujours ses coéquipiers. Dommage que le but continue de lui résister (...) Koeman était sans aucun doute satisfait de sa performance car cette fois, il l'a laissé jouer les 90 minutes », explique Toni Frieros, qui résume assez bien la pensée générale concernant Antoine Griezmann.