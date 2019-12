Esp : Griezmann salement insulté, le Barça ne voit pas le souci

Dans : Liga.

Titularisé par Ernesto Valverde dimanche soir lors du choc entre l’Atlético et le FC Barcelone, Antoine Griezmann a, sans surprise, été la cible des supporters madrilènes.

Copieusement sifflé durant toute la partie mais également salement insulté par les fans de l’Atlético, le champion du monde tricolore n’a pas été épargné par son ancien public. Et ce n’est pas auprès de sa direction que Griezmann a trouvé du réconfort après la victoire de son équipe grâce à un bijou de Lionel Messi dans les cinq dernières minutes (0-1). En effet, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles et sportives du Barça, n’a pas affiché un soutien fou à l’égard d’Antoine Griezmann après la rencontre…

« Cet accueil est respectable. Le public a le droit d’avoir son opinion. Parfois le public meut t’apprécier plus, parfois moins, surtout dans un cas comme celui d’Antoine. Mais c’est ce qui descendu des tribunes et il faut l’accepter » a lâché le dirigeant du FC Barcelone sur l’antenne de Movistar. Rarement élogieux à l’encontre d’Antoine Griezmann, son entraîneur Ernesto Valverde a néanmoins été plus chaleureux que Guillermo Amor au moment d’évoquer le match forcément spécial du Français au Wanda Metropolitano. « Je l’ai trouvé très bien, a déclaré l’entraîneur du Barça. C’était un match compliqué pour lui d’un point de vue émotionnel. Mais, moi, je l'ai trouvé bien, il s'est battu » a-t-il indiqué. Pour rappel, Antoine Griezmann était de nouveau aligné au poste d’ailier gauche, aux côtés de Luis Suarez et de Lionel Messi en attaque.