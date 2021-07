Esp : Griezmann plan B de Guardiola après Harry Kane

Dans : Liga.

Tandis que le FC Barcelone cherche à soulager sa masse salariale, l'idée de voir Antoine Griezmann rejoindre Manchester City refait surface. L'attaquant français du Barça ne serait cependant qu'un plan B.

Pour faire entrer le nouveau contrat de Lionel Messi dans son budget, Joan Laporta doit procéder à des économies, et pour l’instant le président du FC Barcelone ouvre en grand les portes à des départs. Mais le dossier Antoine Griezmann n’est pas à classer dans celui des joueurs que le patron du Barça veut expédier sans ménagement à l'image de Pjanic ou Umtiti. Cependant, du côté catalan on ne dira pas non à une possible offre pour l’attaquant français recruté en 2019 pour plus de 100 millions d’euros et dont le salaire est évidemment très élevé. Cette proposition, le Mundo Deportivo pense qu’elle pourrait venir de Manchester City.

« L’équipe de Pep Guardiola aurait l'attaquant du Barça en ligne de mire au cas où il ne pourrait pas finaliser la signature d’Harry Kane, qui est l’objectif numéro 1 du mercato des Citizens. Conscient que Tottenham ne facilitera pas les choses pour laisser partir sa principale star, City explore des alternatives et c'est là qu'Antoine Griezmann entrerait en scène. L'attaquant français est un joueur auquel Pep Guardiola pense depuis longtemps, et au vu des besoins économiques du Barça, sa signature à Manchester City pourrait être bien plus envisageable que celle de Kane », explique le média proche du FC Barcelone. Outre le fait que le départ d’Antoine Griezmann pourrait dégager de la masse salariale au Barça afin de prolonger Lionel Messi, elle pourrait permettre au club entraîné par Ronald Koeman de voir un ou deux joueurs être mis dans le deal.

Reste tout de même à connaître l'avis d'Antoine Griezmann, qui ne semble pas réellement vouloir quitter Barcelone pour rejoindre le nord de l'Angleterre, même si sportivement Manchester City peut lui proposer un très gros challenge sportif. La saison passée a été compliqué pour l'attaquant tricolore, mais elle l'a été pour tout le monde au Barça, y compris pour Lionel Messi.