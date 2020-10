Esp : Griezmann, Messi...la révolte éclate à Barcelone !

Dans : Liga.

Afin de faire baisser les salaires de ses joueurs, le FC Barcelone propose des prolongations de contrat qui permettent de lisser cet effort. Mais plusieurs d'entre eux auraient refusé, dont Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Lancés dans une renégociation des contrats pour aboutir à une baisse des salaires afin de mieux gérer la crise financière liée au covid, les dirigeants du Barça ont décidé d’accorder des prolongations de contrat à ceux qui accepteraient de faire un effort. Pour l’instant, quatre joueurs ont paraphé ce deal et ont donc prolongé avec le FC Barcelone. Mais selon le Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu vient d’essuyer une série de refus et non des moindres au sein de son son vestiaire. Lionel Messi, Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé auraient en effet balayé d’un revers de la main cette proposition du Barça.

Pourtant, la presse catalane avait indiqué cette semaine qu’Antoine Griezmann avait accepté la proposition barcelonaise de prolonger contre une baisse salariale et son avocat avait reçu une offre dans ce sens. Mais visiblement l’attaquant français aurait changé d’avis et ne veut donc plus faire ce « cadeau » à ses dirigeants. Selon le média barcelonais, les dirigeants du Barça laissent la place à de nouvelles négociations en novembre, même s'ils ont du mal à croire à un arrangement avec ces joueurs en particuliers, puisque les sept footballeurs concernés ont eux des soucis avec le club ces derniers mois.