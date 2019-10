Esp : Griezmann malheureux au Barça, il tue la polémique

Dans : Liga, Equipe de France, Foot Europeen.

Remplaçant lors de la victoire du FC Barcelone contre le FC Séville en Liga ce week-end, Antoine Griezmann ne parvient pas à s’adapter au jeu de sa nouvelle équipe. Véritable taulier des Bleus, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid doit gérer une situation à laquelle il a rarement été confronté au cours de sa carrière. Néanmoins, hors de question pour lui de jeter l’éponge si vite. La preuve, Clément Lenglet qui le côtoie en sélection et au Barça a indiqué en conférence de presse que « Grizou » se sentait très bien en Catalogne, contrairement à ce qui avait été indiqué dans les médias.

« Je le côtoie au quotidien, et il est très content à Barcelone. Il fait souvent des blagues, vous le connaissez. Quand il arrive en équipe de France, ça ne change pas. Il existe un jeu de position au Barça, qui n'est pas le même qu'à l'Atlético Madrid. En plus il a souvent joué comme deuxième attaquant à l'Atlético et là il joue sur un côté. Mais il a mis 3 buts, ce qui en fait le 2e meilleur buteur du club. Et il nous aide beaucoup défensivement avec ses replis, il travaille beaucoup pour l'équipe. C'est mon avis mais il n'y a pas de cas Antoine Griezmann comme vous essayez de me le faire dire » a estimé l’ancien défenseur de l’AS Nancy, pour qui il n’y a pas de cas Griezmann à Barcelone. Incendie éteint... tout de moins ponctuellement.