Esp : Griezmann et Barcelone, il passe aux aveux

Dans : Liga.

Auteur du but égalisateur samedi soir avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann a évoqué sa situation actuelle au Barça. Et l'attaquant français plaide coupable.

Antoine Griezmann s’est rarement exprimé au sujet de ses soucis depuis qu’il a quitté l’Atlético Madrid pour signer au FC Barcelone lors du mercato 2019. Pourtant, le champion du monde tricolore encaisse de très nombreuses critiques concernant ses prestations sous le maillot du club catalan. Mais samedi soir, après le nul arraché par le Barça face à Alaves, match durant il a marqué le seul but de son équipe, Antoine Griezmann a tout de même évoqué son cas personnel, au moment où le FC Barcelone traverse une énorme crise institutionnelle mais également sportive. Sans tourner le dos à la réalité de ses performances, l’ancien joueur des Colchoneros plaide coupable, mais veut tout faire pour inverser la donne.

Antoine Griezmann n’a nullement l’intention de rester sur cet échec au Barça et de partir au plus vite. C’est le message qu’il a fait passer. « J’échouais, et l’équipe a besoin de mes buts. J’essaye de m’améliorer car en général je ne rate pas ce genre d’occasion, comme j’ai pu le faire ces derniers temps. Il s’agit de rester calme et de travailler. Je me sens bien dans cette équipe mais je dois continuer à travailler pour m’améliore », a prévenu l’attaquant du FC Barcelone, conscient que le prix payé par le club catalan pour le faire venir, à savoir 120ME, pèse dans l’analyse de ses prestations. Et pour l’instant, il est évident qu’Antoine Griezmann n’est pas à la hauteur de cet investissement colossal, même si on pourra tout de même constater que Lionel Messi n'aide pas réellement énormément son coéquipier français. Mais c'est un autre débat, dont cette fois Griezmann ne parlera évidemment pas.