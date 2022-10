Esp : Griezmann demande pardon après son erreur

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Buteur décisif samedi soir lors du succès 1-0 de l'Atlético Madrid à Bilbao, Antoine Griezmann paraissait plus léger sur le terrain et devant la presse. Soulagé d'avoir trouvé une solution contractuelle avec les Colchoneros, il veut renouer le lien avec ses supporters.

Fini le temps partiel, Antoine Griezmann est redevenu un joueur de l'Atlético Madrid à temps complet et il compte bien en profiter. Le Français peut être titularisé de nouveau par Diego Simeone après la fin du feuilleton contractuel mêlant les Colchoneros au Barça. Cela s'est conclu par le transfert définitif de Grizou à Madrid l'été prochain contre 20 millions d'euros. La fin d'une période d'incertitude de deux années, avec des prêts du joueur à l'Atlético Madrid. Mais, les problèmes du Français avaient réellement commencé en 2019 lors de son transfert rocambolesque en Catalogne.

Griezmann demande pardon aux supporters de l'Atlético

A l'époque, l'arrivée de Griezmann s'était faite au bout de deux années d'hésitation et de passages médiatiques plus ou moins ratés de la part du natif de Mâcon. Finalement, il était parti de Madrid contre 105 millions d'euros en fâchant un peu les supporters madrilènes par son attitude. Le malaise n'a pas été totalement dissipé depuis, ce qui a obligé Antoine Griezmann à réagir. Il a profité de son but décisif marqué à Bilbao samedi soir et de sa récente signature pour demander pardon à ses supporters.

« Je suis très fier d'avoir pu signer et redevenir pleinement un sportif. Au bout du compte, je m'excuse. Je sais que les gens veulent l'entendre de ma voix : je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire aux gens. Mais le plus grand pardon que je demande, c'est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe dans des soirées comme celle-ci. Nous sommes sur la bonne voie », a t-il déclaré à l'issue de la victoire des Colchoneros 1-0 à San Mames. Les supporters de l'Atlético Madrid attendent désormais de revoir le grand Antoine Griezmann de la période 2014-2019 pour effacer définitivement leur rancœur.