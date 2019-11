Esp : Griezmann défend comme un chien, Barcelone adore

Dans : Liga.

Au fil des années passées du côté de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est devenu un joueur généreux dans l’effort défensif. Une caractéristique appréciée à Barcelone…

Bien évidemment, ce n’est pas vraiment dans l’ADN du club catalan de voir ses stars offensives travailler autant pour le collectif défensivement. Cela étant, il ne faut pas compter sur l’entraîneur barcelonais Ernesto Valverde pour demander à la star de l’Equipe de France de cesser d'abattre des kilomètres et d'aider ses milieux de terrain pour récupérer le ballon. Bien au contraire même puisque Valverde a vivement conseille à Antoine Griezmann de ne rien changer à son jeu si particulier.

« C'est très bien qu'il défende, pourquoi devrait-il arrêter ? Ce qu'il doit faire, c'est y ajouter l'autre aussi (le travail offensif), même s'il le fait déjà. Il est bien impliqué dans le jeu de l'équipe, il fait un travail incroyable. Ce travail défensif qu'il fait nous est très utile, ça permet de rassembler l'équipe. Il a le physique nécessaire pour aller ensuite devant. Il a marqué des buts (trois en treize rencontres avec le Barça) et on espère qu'il en marque encore plus » a indiqué l’entraîneur de Barcelone, très critiqué en Catalogne après le début de saison contrasté du Barça. Et qui compte s’appuyer sur les qualités de chacun de ses joueurs pour éloigner définitivement la crise alors que récemment encore, sa tête était demandée par certains Socios.