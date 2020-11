Esp : Griezmann de retour à l'Atlético Madrid, l'idée folle de Simeone

Dans : Liga.

Buteur samedi lors du nul du FC Barcelone contre Alaves, Antoine Griezmann est au coeur de toutes les supputations, et notamment un possible et incroyable retour à l'Atlético Madrid.

En inscrivant le but égalisateur pour le Barça, samedi en Liga, Antoine Griezmann a évité bien des soucis à Ronald Koeman, et à titre personnel il a repoussé à plus tard les débats sur son intégration au FC Barcelone. Car depuis le mercato estival 2019 et son départ de l’Atlético Madrid pour le club catalan, l’attaquant français suscite de très nombreuses questions, son association avec Lionel Messi étant pour l’instant un fiasco total. Tandis qu’Antoine Griezmann laisse toujours penser qu’il croit en ses chances de s’installer durablement au FC Barcelone, en Espagne nombreux sont ceux qui pensent que l’aventure du champion du monde au Barça va tourner court, malgré les 120ME payés par Josep Maria Bartomeu pour le faire venir.

Ce lundi, Todofichajes.com va même nettement plus loin en affirmant que du côté d’Antoine Griezmann et son entourage on regrette énormément la décision prise en 2019 de quitter l’Atlético Madrid pour signer au FC Barcelone. Et le site sportif d’expliquer que si les dirigeants des Colchoneros ne veulent pas entendre parler d’un retour du joueur français, estimant avoir été trahis par Antoine Griezmann, un homme et un seul peut tout changer, à savoir Diego Simeone. « L'entraîneur argentin sait que le Français avait tort (...) Si Diego Costa part l'été prochain, récupérer le Français ne serait pas déraisonnable et après avoir recruté Luis Suarez, il aurait le duo souhaité. Le PSG serait l'autre club intéressé par Antoine Griezmann, même si c'est vrai, la préférence du joueur serait de continuer en Espagne et si possible de retourner dans la capitale », explique le média espagnol. Avant cela, Antoine Griezmann a encore quelques mois pour réussir, enfin, à inverser la tendance sous le maillot du FC Barcelone.