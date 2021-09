Esp : Griezmann catastrophique, ça s’agite autour de lui

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Antoine Griezmann affiche un niveau particulièrement inquiétant depuis son retour à l’Atlético Madrid. Koke a été obligé de monter au créneau pour le défendre.

Transféré dans les dernières minutes du mercato, buteur contre la Bosnie puis auteur d’un doublé contre la Finlande, Antoine Griezmann semblait repartir sur une bonne dynamique. De retour dans le club qu’il n’aurait pas dû quitter, avec un entraîneur qu’il adore, Diego Simeone, l’international français avait réuni les conditions pour à nouveau performer. Mais tout n’est pas si simple. Antoine Griezmann enchaîne les prestations décevantes depuis quelques semaines. En quatre matchs de Liga avec l’Atlético Madrid, il n’a pas inscrit le moindre but ni délivré de passes décisives. Il n’a pas non plus cadré la moindre frappe en huit matchs cette saison. Ses statistiques font peur. Mais Koke, proche de Griezmann, refuse pour le moment de s’inquiéter. Il préfère parler de problèmes collectifs.

« Nous jouons tous ensemble, Antoine Griezmann n’est pas un sujet »

« Antoine n’est pas un sujet de préoccupation. Il n’est pas le seul sur le terrain, nous y sommes en équipe. Nous devons tous retrouver notre meilleur niveau, et être concentré pour gagner. Ça m’importe peu qu’il tire peu, qu’il ne marque pas. Il va réussir parce qu’il a la qualité et il a notre confiance. Le cas Antoine ne m’inquiète pas, nous jouons tous ensemble, Antoine n’est pas un sujet. Nous devons être unis, il préfère ne pas marquer mais voir l’équipe gagner, plutôt que marquer mais nous voir perdre », a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse avant le match à San Siro face à l’AC Milan. Diego Simeone donnera-t-il une autre chance à Antoine Griezmann de briller enfin ? Ou préfèrera-t-il aligner Luis Suarez et Joao Felix comme contre Porto (0-0) ? L’Atlético Madrid ne peut pas perdre de terrain dans ce groupe très relevé.