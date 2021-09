Esp : Griezmann baisse son salaire pour l'Atlético

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans les dernières heures du mercato estival, Antoine Griezmann a effectué son grand retour à l’Atlético de Madrid.

Plus personne ne s’y attendait, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone l’ont finalement fait. A la surprise générale, un accord a été trouvé le 31 août dans la soirée entre les deux cadors espagnols pour le retour d’Antoine Griezmann chez les Colchoneros. Un prêt payant de 10 millions d’euros et une obligation d’achat avoisinant les 40 millions d’euros est évoqué pour Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, deux ans après son départ à Barcelone, où il ne s’est jamais imposé. Ce jeudi, la COPE fait le point sur la situation du Français après ce transfert, et indique que le « Grizou » a consenti une baisse de son salaire afin de rendre possible son retour à l’Atlético de Madrid.

Griezmann a fait un effort salarial

Joueur le mieux payé du FC Barcelone après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann percevra 10 millions d’euros net par an à l’Atlético de Madrid, un salaire équivalent mais pas supérieur à ceux des plus gros salaires de l’effectif : Luis Suarez, Jan Oblak et Koke. L’Atlético de Madrid a par ailleurs dévoilé le nouveau numéro de Griezmann chez les Colchoneros. L’international tricolore ne portera plus son fétiche n°7, qu’il aborde en Equipe de France et qu’il avait à l’Atlético de Madrid avant son départ. Et pour cause, ce chiffre est désormais la propriété de Joao Felix. Antoine Griezmann va donc hériter du n°8 laissé vacant par Saul Niguez. Pour rappel, le milieu espagnol, un temps pressenti pour rejoindre le Barça dans le cadre d’un échange avec Antoine Griezmann, a finalement signé à Chelsea lors du dernier jour du mercato estival. Au-delà de tous ces chiffres, il sera maintenant intéressant de voir si Griezmann retrouvera son meilleur niveau à l’Atlético de Madrid, après avoir doucement sombré à Barcelone.