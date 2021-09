Antoine Griezmann et le Barça, c'était mort d'avance !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

A l'ultime seconde du marché des transferts, Antoine Griezmann a été prêté par le FC Barcelone à l'Atlético Madrid. Du côté du géant catalan, personne ne semble regretter le départ du joueur français.

Les dirigeants du FC Barcelone ont tremblé jusqu’à la dernière seconde du mercato estival, puisque même après la deadline de minuit, le prêt d’Antoine Griezmann aux Colchoneros et la signature de Luuk De Jong n’étaient pas officiels, puisqu’il fallait auparavant que Saul Niguez soit transféré de l’Atlético Madrid à Chelsea. Mais finalement tout s’est débloqué en quelques minutes et peu après 1 heure du matin, Madrid a officialisé le retour d’Antoine Griezmann, deux ans après son départ pour le Barça. Bien évidemment, c’est une bonne nouvelle pour l’attaquant de l’équipe de France, qui avait déjà signé quelques heures avant son nouveau contrat, mais c’est aussi un terrible constat d’échec, Griezmann n’ayant pas réussi à trouver sa place au sein du club catalan depuis deux ans.

🔴⚪ #BienvenidoGriezmann



🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.



Bienvenue, Antoine! 🤙



➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

Griezmann le fiasco total au FC Barcelone

Ce mercredi, le champion du monde français se fait évidemment laminer par les critiques du côté de Barcelone. « Le retour de Griezmann à l'Atlético est la confirmation d'un bel échec. C'est le point final d'une déception totale. L'attaquant français, qui a signé il y a deux ans, n'a jamais joué au niveau attendu. Acheté par Bartomeu au prix d'une star (il a coûté 120 millions d'euros) et avec le deuxième meilleur salaire de l'effectif derrière Messi (50 millions bruts par saison), Griezmann ne s'est jamais adapté au Barça. Ni pour le football ni personnellement (...) Le Barça ne perd pas trop avec le départ de Griezmann. C'est la triste réalité », écrit Luis Mascaro, le grand patron du quotidien sportif Sport.

La chaîne du Fc Barcelone diffusera tout les bits de Antoine Griezmann se soir ⚽️



Le programme commencera à 20h15.

Il se terminera à 20h16. pic.twitter.com/S81aW8Y1T0 — 🅱️R🅰️NDON  (@brandon12902) September 1, 2021

Et sur les réseaux sociaux, cela se déchaîne également contre l'attaquant international tricolore. « Je suis éclaté, mais pas grave ! Antoine Griezmann n’est plus au BARCA ! C’est fabuleux bordel! Bon débarras Fantomas ! Il aurait dû partir à la place de Leo, j’ai le démon ! Par contre, l’été prochain nous nous devons de faire Erling… », « Antoine Griezmann alias Fantomas qui retourne où il vient là-bas il continuera à affaire des tacles. Loin de notre club espèce de mercenaire », « Je prédis que l’année prochaine Suarez va quitter l’Atletico. Il sait que Griezmann c’est une fraude du coup il reste pas plus d’1 an avec lui ». Les attaques sont nombreuses contre le joueur français qui va cependant retrouver Diego Simeone, avec qui il avait des relations idéales.

L'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, et l'équipe de France peuvent être les grands bénéficiaires de cette transaction arrachée à l'ultime seconde. De son côté, dans un message mis en ligne sur les réseaux sociaux, Antoine Griezmann est resté très diplomate. « Je vous dis au revoir en vous remerciant pour votre amour. J'ai tout donné pour ce maillot, j'ai été impliqué dans ce grand club et je pars triste de ne pas avoir pu profiter davantage de vous dans les tribunes, mais fier d'avoir été l'un de vos fans », a lancé l'attaquant de l'équipe de France et désormais de l'Atlético Madrid.