Esp : Griezmann au Barça, Pierre Ménès sent déjà le bug XXL

Dans : Liga, Foot Europeen.

Un an après avoir refusé de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement décidé de céder aux sirènes barcelonaises et l'attaquant français a donc rejoint Lionel Messi et ses coéquipiers en Catalogne. Même s'il est trop tôt pour faire un bilan de ce transfert spectaculaire, Pierre Ménès estime lui que cela sent déjà l'erreur de casting pour Antoine Griezmann, le consultant de Canal+ estimant que le Champion du monde n'arrivait à se trouver une place dans le vestiaire du FC Barcelone.

« Quand Antoine Griezmann a fait le choix de signer au FC Barcelone l’été dernier, j’avoue que, compte tenu de son style de jeu notamment, je n’ai pas trouvé que c’était l’idée du siècle. Pour lui, s’entend. En fait, je me demandais à la place de qui il allait jouer, vu que le meilleur poste pour lui était celui occupé par… Messi (...) Oui, c’est une drôle d’idée pour lui d’avoir fait ce choix. A l’Atlético, il était le roi et l’atout offensif numéro un. En Catalogne, il n’est qu’un lieutenant de plus pour Messi. Alors c’est un choix courageux, car il va être beaucoup moins décisif qu’il ne l’était dans l’équipe madrilène. Mais le Barça n’est pas réputé pour être un club très patient et j’ai peur qu’il n’ait pas fait le bon choix. Non pas qu’il n’ait pas le niveau. Il l’a, sans aucun doute, que ce soit techniquement ou dans l’intelligence de jeu. Mais j’ai l’impression qu’il souffre d’une sorte d’incompatibilité technique et tactique et je crains qu’il ne puisse jamais s’acclimater totalement à ce club », estime, sur son blog, Pierre Ménès, qui de manière plus anecdotique juge que même la coupe de cheveux d'Antoine Griezmann ne colle pas avec le Barça.