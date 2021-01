Esp : Griezmann a mis en colère le vestiaire de Barcelone

Dans : Liga.

Auteur d'un doublé lors de la défaite du FC Barcelone en Super Coupe d'Espagne, Antoine Griezmann a commenté la performance de son équipe. Et cela a jeté un froid dans le vestiaire.

Antoine Griezmann a réussi à faire taire les critiques dimanche soir en marquant les deux buts du FC Barcelone contre Bilbao en Super Coupe d’Espagne. Seul problème, l’équipe basque en a marqué trois et le Barça s’est donc incliné, qui plus est finissant à dix après l’expulsion inédite de Lionel Messi. Dans la foulée de cette rencontre, l’attaquant français est revenu sur la performance collective des Blaugrana, en évoquant notamment quelques défauts en matière de communication sur le terrain, ce qui aurait abouti à une « mauvaise défense » du FC Barcelone face à Bilbao. Des propos au milieu d’autres qui auraient cependant choqué certains joueurs du vestiaire catalan, et notamment Ter Stegen et les défenseurs, lesquels n’auraient pas apprécié la remarque d’Antoine Griezmann.

Selon Adria Albets, journaliste proche du FC Barcelone et consultant de la Cadena Ser, l’attaquant français a choqué. « Dans le vestiaire, ils n'ont pas aimé les propos d'Antoine Griezmann après le match dans lesquels il a dit que quelqu'un devait « crier » davantage pour organiser le jeu et qu'ils devraient y travailler à l'avenir. Certains joueurs pensent que Griezmann visait directement Ter Stegen », explique Adria Albets, qui précise que ce genre de propos n'est pas vraiment du goût du FC Barcelone où l'on préfère que tout se règle en interne plutôt que de manière médiatique. En attendant, s'il y a un joueur qui a bien fait le job pour le Barça contre Bilbao, c'est Antoine Griezmann et personne d'autre. Du côté des proches du joueur français, on a toutefois démenti un éventuel malaise suite aux propos du champions du monde.