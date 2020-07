Esp : Griezmann a eu l'idée du siècle, c'est devenu gênant

Dans : Liga.

En signant l'an dernier au FC Barcelone, Antoine Griezmann avait obtenu un salaire évolutif au fil des saisons. Mais cela peut devenir un problème.

Afin de rejoindre le FC Barcelone lors du mercato 2019, Antoine Griezmann a lissé son salaire sur les 5 saisons de son contrat. Les deux premières années, l’attaquant français doit toucher 18ME nets par saison, la troisième 21ME, la quatrième 23ME et la dernière 25ME. Sur le papier, tout cela semble bien ficelé, sauf que personne ne pensait l’été dernier qu’après seulement un an sous le maillot du Barça, le départ d’Antoine Griezmann allait devenir un sujet de conversation. Car c’est une évidence, il y a un vrai souci entre le champion du monde français et Barcelone, Quique Setien et Lionel Messi ne faisant rien pour améliorer les choses. Et le récent Barça-Atlético a clairement fait monter la pression, l’entourage d’Antoine Griezmann ne masquant pas sa fureur après la décision de l’entraîneur catalan de faire entrer l’attaquant tricolore à la 90e minute. Depuis, le départ de Griezmann semble être une possibilité lors du prochain marché des transferts, et la presse sportive espagnole voit même deux clubs italiens se battre pour le joueur français, à savoir la Juventus et l’Inter Milan.

Sauf que pour ces deux clubs, le salaire d’Antoine Griezmann est un problème presque insoluble à régler comme l’a confié Simone Rovera, journaliste spécialiste du football italien. « C’est évident qu’Antoine Griezmann plaît. Il plaît surtout à l’Inter (...) Aujourd’hui le souci principal c’est qu’il y a un joueur comme Lukaku qui gagne environ 8ME par an et c’est le plus gros salaire du club. On peut envisager un travail économique pour l’arrivée de Griezmann en évaluant Lautaro Martinez au même prix (...) Mais aujourd’hui Griezmann a un salaire hors-norme pour l’Inter. La Juve, qui devrait rapidement prolonger Paulo Dybala, peut faire une telle opération. Mais il faut aussi voir si Antoine Griezmann veut rester à Barcelone et faire grossir son compte en banque malgré la situation qu’il vit », fait remarquer le consultant de RMC. A priori, la soeur et représentante d’Antoine Griezmann est attendue la semaine prochaine à Barcelone afin de parler avec Josep Maria Bartomeu de tout cela.