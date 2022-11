Esp : Gérard Piqué à la retraite, Barcelone panique

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, la légende du FC Barcelone, Gérard Piqué a annoncé jeudi soir sa retraite en plein cours de saison.

Du haut de ses 35 ans, Gérard Piqué dit stop. En pleine saison, le défenseur du FC Barcelone raccroche les crampons, un évènement en Catalogne et en Espagne. Et pour cause, même s’il n’était pas un titulaire aux yeux de Xavi cette saison, Gérard Piqué aura marqué l’histoire du football espagnol et encore plus celle de son club. Cette annonce sonne comme une bonne nouvelle financièrement pour le Barça, qui va se délester ainsi d’un gros salaire. Sportivement en revanche, Gérard Piqué était utile dans la rotation des défenseurs, encore plus en cette période durant laquelle les blessures se multiplient en raison de l’accumulation des matchs. C’est ainsi que selon Sport, le Barça s’est mis en quête d’un défenseur central en urgence sur le marché des transferts afin de combler ce départ prématuré.

Barcelone s'active pour remplacer Piqué

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerard Piqué (@3gerardpique)

D’après les informations du journal catalan Sport, le FC Barcelone a choisi Inigo Martinez pour remplacer le champion du monde 2010. Le timing de ce recrutement est toutefois encore incertain car le défenseur de l’Athletic Bilbao sera libre à la fin de la saison. Dès lors, il est légitime de se demander si le FC Barcelone paiera une indemnité de transfert pour le recruter dès le mercato hivernal ou si le plan de Joan Laporta est davantage de le recruter pour zéro euro l’été prochain. A en croire Sport, la tendance est plutôt à un recrutement dans six mois. Mais en interne, les dirigeants barcelonais s’activent pour boucler l’accord de principe avec le joueur afin d’être certain que l’international espagnol n’échappe pas au FC Barcelone l’été prochain. Et pour cause, Gérard Piqué va laisser un vide et par conséquent, le club blaugrana ne doit pas se rater sur sa succession. Avec un international espagnol aux 19 sélections tel que Martinez, le Barça s’appuierait sur une valeur sûre de la Roja alors que l’avenir est déjà préparé au sein du club avec Jules Koundé et Ronald Araujo.