Gerard Piqué annonce l'arrêt de sa carrière samedi avec le Barça !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Via les réseaux sociaux, Gerard Piqué a annoncé ce jeudi que le match de samedi avec le FC Barcelone contre Almeria au Camp Nou serait le dernier de sa carrière.

C'est dans vidéo de 2 minutes mise en ligne via les réseaux sociaux que Gerard Piqué a officialisé la fin de sa carrière au Barça, au moment même où le défenseur espagnol était la cible de critiques de plus en plus virulentes y compris chez les fans barcelonais. Après 25 ans passés à Barcelone, le défenseur de 35 ans a précisé qu'il serait encore là samedi pour le match que me club catalan jouera au Camp Nou contre Almeria en Liga, mais qu'il s'agirait de sa dernière apparition sous le maillot barcelonais. Afin de ne pas laisser planer de mystère, Gérard Piqué a précisé qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre un autre club, tournant le dos à une éventuelle carrière en Major League Soccer ou ailleurs. Cette année a été plutôt compliquée pour l'international espagnol, à la fois sur le plan sportif avec des prestations effroyables, et dans sa vie privée, Shakira ayant demandé le divorce après avoir appris les incartades extra-conjugales de son mari.