Esp : Florentino Perez accusé d'avoir tué l'Espagne et le Real Madrid !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après le 5-1 infligé dimanche par le FC Barcelone au Real Madrid, c'est Julen Lopetegui qui s'apprête à passer à la casserole, le technicien espagnol étant promis à un limogeage rapide. Mais dans les médias espagnols, Florentino Perez n'échappe pas à un procès en règle. Pour de nombreux journalistes et observateurs, le président des Merengue est coupable des événements récents et il devra rendre des comptes aux supporters. Dans les colonnes de Marca, pourtant pas opposé au Real Madrid, c'est un ancien joueur qui détruit sans pitié le patron du club madrilène.

Pour Marc Crosas, ce qu'a fait Florentino Perez non seulement avec le Real Madrid mais également avec l'équipe d'Espagne est une honte. « Florentino en a-t-il conscience ? En quatre mois, il a détruit l'équipe espagnole et le meilleur Real Madrid de l'histoire ! », a lancé l'ancien milieu de terrain espagnol, qui a notamment évolué à l'Olympique Lyonnais durant six mois en 2008. Marc Crosas fait évidemment référence au départ de Julen Lopetegui de son poste de sélectionneur national de l'Espagne au premier jour du Mondial en Russie afin de rejoindre le banc du Real Madrid.