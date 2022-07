Esp : Depay viré du Barça, ça frappe fort

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré une concurrence démentielle, Memphis Depay ne veut pas entendre parler d’un départ du FC Barcelone lors de ce mercato estival.

Cet été, le FC Barcelone a frappé très fort sur le marché des transferts en recrutant Robert Lewandowski mais également Raphinha afin de renforcer son attaque. Avec la prolongation d’Ousmane Dembélé, le retour en forme d’Ansu Fati et la présence dans l’effectif de Pierre-Emerick Aubameyang et de Ferran Torres, la concurrence promet d’être explosive pour les trois postes offensifs au sein de l’effectif de Xavi. Au milieu de toutes ces stars, Memphis Depay aura bien du mal à s’imposer comme un titulaire. Malgré la probabilité d’avoir un très faible temps de jeu en Catalogne la saison prochaine, Memphis Depay ne semble pas s’affoler, et cela à six mois de la Coupe du monde qu’il disputera avec les Pays-Bas. Face à cette situation, Xavi a pris les choses en main pour convaincre l’ancien buteur de l’OL de partir.

Le Barça pousse Memphis Depay dehors

Selon les informations obtenues par le journal espagnol Sport, Xavi va s’entretenir dans les jours à venir avec Memphis Depay. Objectif de la discussion : faire comprendre à l’international néerlandais qu’il est préférable pour lui d’accepter un départ afin de conserver un temps de jeu conséquent. Un temps annoncé dans le viseur de l’OM mais également ciblé par plusieurs clubs intermédiaires en Angleterre, Memphis Depay voit d’un mauvais œil un déclassement avec un départ dans une écurie moins huppée que le Barça. En fin de contrat dans un an, Memphis Depay bénéficie par ailleurs d’un confortable salaire en Catalogne. Pour le club blaugrana, il ne sera donc pas aisé de le faire partir, à moins qu’un cador européen qualifié pour la Ligue des Champions se manifeste pour le récupérer en lui offrant un salaire similaire. Ce qui n’est pas le cas pour le moment, au grand dam de Xavi et des dirigeants barcelonais, qui aimeraient économiser le salaire XXL du Néerlandais.