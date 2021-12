Esp : Dembélé met le Barça dans tous ses états

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que la fin de son contrat approche, Ousmane Dembélé refuse toujours de prolonger au FC Barcelone. De quoi agacer la direction qui lui reproche également son absence lors des adieux de Sergio Agüero cette semaine. Rien à voir avec le discours positif de l’entraîneur Xavi sur le Français.

Dans exactement deux semaines, Ousmane Dembélé sera libre de négocier avec les clubs de son choix pour son avenir. Bien sûr, même si la FIFA l’interdit, on peut penser que son agent n’a pas attendu cette date pour aller voir ailleurs. Mais ce court délai en dit long sur la situation urgente du FC Barcelone sur ce dossier. Les discussions pour une prolongation durent depuis des mois et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Le problème vient de la case salaire puisque le Barça, en difficulté financière, ne peut pas se permettre de s’aligner sur la concurrence.

L’absence de Dembélé n’a pas plu

Voilà pourquoi le Français et son agent refusent une à une les offres de la direction, qui n’a pas reçu de réponse suite à sa dernière proposition. Autant dire que ce silence provoque la colère des dirigeants. Et pour ne rien arranger, le Barça reproche aussi à Ousmane Dembélé son absence lors de la cérémonie organisée pour Sergio Agüero. L’attaquant victime de problèmes cardiaques a fait ses adieux au club et au football en présence de la majeure partie de l’effectif. Un événement, suivi de la visite des alentours du Camp Nou, auquel l’ailier n’a pas souhaité participer. Sans surprise, son absence a rapidement été remarquée par les médias locaux. Ce qui n’a fait qu’augmenter l’agacement du Barça, raconte le quotidien Sport.

Compte tenu de l’ambiance en interne, on serait tenté de penser qu’une prolongation n’est plus d’actualité pour Ousmane Dembélé. Sauf que l’entraîneur Xavi, lui, donne une tendance bien différente. « Je suis positif, il veut continuer, a rassuré le technicien devant la presse vendredi. Je ne peux pas en dire plus car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent. Mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous. Il est heureux. Il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, et qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger. » A priori, c’est plutôt mal parti.